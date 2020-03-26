https://static.news.ru/photo/e1dd3f9c-6bbc-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency

Сервис 2ГИС разработал модель с двумя сценариями распространения пандемии наподобие коронавируса в России.

В первом случае количество заразившихся растёт лавинообразно. Из-за отсутствия социального дистанцирования в определённый момент оказывается заражено почти всё население. При втором варианте удаётся замедлить темпы распространения инфекции. Подавляющее большинство населения заражается медленно, а доля выздоравливающих в конкретный момент времени практически равна доле инфицированных.

Как отмечает ТАСС, цель эксперимента — показать, как ограничение контактов позволит замедлить пандемию и избежать большого числа жертв. При этом в компании отметили, что данные модели показывают влияние вируса, подобного COVID-19, и не являются реальным прогнозом нынешней ситуации.

Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

Ранее главный врач Боткинской больницы Денис Гусев заявил, что уровень заражения коронавирусом в РФ пока находится внизу экспоненты, а принимаемые меры, вероятнее всего, помогут избежать резкого роста числа инфицированных. По его словам, принимаемые в России меры способны дать ощутимый эффект и сдержать рост заболеваемости, писал NEWS.ru.