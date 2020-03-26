Сервис 2ГИС разработал модель с двумя сценариями распространения пандемии наподобие коронавируса в России.
В первом случае количество заразившихся растёт лавинообразно. Из-за отсутствия социального дистанцирования в определённый момент оказывается заражено почти всё население. При втором варианте удаётся замедлить темпы распространения инфекции. Подавляющее большинство населения заражается медленно, а доля выздоравливающих в конкретный момент времени практически равна доле инфицированных.
Как
Согласно последним данным, в России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет. В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.
Ранее главный врач Боткинской больницы Денис Гусев заявил, что уровень заражения коронавирусом в РФ пока находится внизу экспоненты, а принимаемые меры, вероятнее всего, помогут избежать резкого роста числа инфицированных. По его словам, принимаемые в России меры способны дать ощутимый эффект и сдержать рост заболеваемости, писал NEWS.ru.
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