«112»: звезду «Диверсанта» госпитализировали с ботулизмом «112»: актера Алексея Бардукова госпитализировали с ботулизмом в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Бардуков

Telegram-канал «112» сообщил, что актер Алексей Бардуков госпитализирован с ботулизмом в одну из больниц Москвы. По данным канала, артист почувствовал себя плохо после употребления готовой еды.

Как сообщает канал, состояние Бардукова оценивается как средней степени тяжести, ему провели ряд процедур. По данным «112», он проведет в стационаре еще несколько дней.

Бардуков известен по сериалу Леонида Филатова «Диверсант». В ленте он сыграл одну из главных ролей.

19 июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал первого из четырех обвиняемых в рамках дела о массовом отравлении фасолью. Меру пресечения избрали повару компании — производителя продукции ООО «Савон-К» Кариму Норматову, он пробудет под стражей до 15 августа.

Суд также рассмотрит ходатайства об аресте трех других обвиняемых — фактического руководителя «Савон-К» Владимира Шина, гендиректора «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») Антона Лозина и руководителя отдела качества этой компании Елены Машковой.

До этого стало известно, что в России число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149. В Москве зафиксирован 121 случай, в Нижнем Новгороде и Казани — по 14 случаев. Диагноз у большинства пациентов подтвержден лабораторно.