В Москве арестовали первого обвиняемого по делу о массовом отравлении Суд до 15 августа арестовал первого обвиняемого по делу об отравлении фасолью

Замоскворецкий суд Москвы арестовал первого из четырех обвиняемых в рамках дела о массовом отравлении фасолью, сообщает ТАСС. Меру пресечения избрали повару компании-производителя продукции ООО «Савон-К» Кариму Норматову, он пробудет под стражей до 15 августа.

Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении повара компании-производителя фасоли ООО «Савон-К», гражданина Республики Таджикистан Карима Норматова, — заявила судья.

В среду, 19 июня, суд также рассмотрит ходатайства об аресте трех других обвиняемых. Это фактический руководитель «Савон-К» Владимир Шин, гендиректор «Локалкитчен» (сервис «Кухня на районе») Антон Лозин и руководитель отдела качества этой компании Елена Машкова. Их обвиняют в производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников, комментируя вспышку отравлений, назвал ботулотоксин самым страшным ядом из всех известных. Он также призвал россиян отказаться от покупки готовой еды и готовить дома самостоятельно, пусть и простые блюда, такие как яичница или стейк.

До этого стало известно, что в России число пациентов с подозрением на ботулизм выросло до 149. В Москве зафиксирован 121 случай, в Нижнем Новгороде и Казани — по 14 случаев. Диагноз у большинства пациентов подтвержден лабораторно.