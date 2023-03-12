РЕН ТВ: сын депутата Госдумы задержан по подозрению в убийстве РЕН ТВ: сын депутата Госдумы Иванюженкова задержан по подозрению в убийстве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЕН ТВ сообщает, что полиция задержала сына депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова Артема по подозрению в убийстве. По информации источников телеканала, молодой человек может быть причастен к расправе на 23-летним молодым человеком.

РЕН ТВ сообщил, что Артем Иванюженков находится на допросе. Телеканал уточняет, что мотив преступления пока неизвестен.

Иванюженков является игроком хоккейной команды «Сочи». По информации РЕН ТВ, в 2016 году молодой человек попал в ДТП, в результате которого был совершен наезд на двух людей. Как сообщает телеканал, тогда за рулем автомобиля был старший брат Иванюженкова Антон.

РЕН ТВ также отмечает, что в 2020 году хоккеист насмерть сбил велосипедиста, когда ехал на BMW X6.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в центре Москвы задержали сына певца Игоря Талькова, у которого при себе обнаружили наркотики. Когда Тальков-младший ехал на машине с супругой, его остановили сотрудники полиции для проверки документов. По данным SHOT, он вел себя агрессивно, а на вопрос о том, есть ли при нем что-то запрещенное, ответил положительно.