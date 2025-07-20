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20 июля 2025 в 19:26

«Звезда родилась»: Киркоров о том, как выбирает артистов для продюсирования

Киркоров назвал внешность и вокальные данные ключевыми качествами артиста

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: NEWS.ru

Певец Филипп Киркоров на VK Fest рассказал, что принимает решение о продюсировании тех или иных артистов, исходя из множества факторов. В числе ключевых критериев он назвал внешность и вокальные данные, передает корреспондент NEWS.ru.

В театре встречают по одежке, поэтому первое, конечно, это внешние данные. Вот она (внешность. — NEWS.ru) цепляет взгляд. Потом начинаешь присматриваться: поет, не поет? Ага, поет. Потом начинаешь прислушиваться к сердечному стуку… Стучит сердечко? Стучит. Откликается на эмоции? Откликается, — отметил он.

Киркоров добавил, что большое значение также имеет харизма, а именно — когда ему хочется пообщаться с этим человеком еще. Он добавил, что судит в этом случае по себе: раз ему захотелось продолжить общение с артистом, то и зрителям он будет интересен.

Это комплекс. И, конечно, время, место. Это тоже имеет немаловажное значение: где ты встретился с человеком, когда ты встретился с человеком, какая была погода, сколько было градусов, — это все имеет значение. Когда все это сплетается воедино, звезда родилась, — заключил он.

Ранее Филипп Киркоров выступил в роли манекенщика на модной премии Fashion TV в костюме ковбоя. Со сцены он обратился к публике с фразой, которую часто повторяла артистка Алла Пугачева.
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