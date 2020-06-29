Звезда «Глухаря» порвала сухожилие, разгружая фуру с помидорами

https://static.news.ru/photo/a7eb24e6-baab-11ea-99e8-fa163e074e61_660.jpg Виктория Тарасова Фото: vika_tar/instagram.com

Актриса Виктория Тарасова, известная по телесериалу «Глухарь», вскоре будет вынуждена перенести хирургическую операцию на плечевом суставе. Она разорвала сухожилие, разгружая ящики с помидорами во время благотворительной акции «Помоги детям».

Не дожидаясь грузчиков, активисты стали разгружать семитонную фуру, которая привезла овощи для детей. Актриса трудилась наравне с мужчинами. Однако, схватив очередной ящик, почувствовала сильную боль.

Поначалу Тарасова решила, что потянула мышцу, но боль не проходила, а только усиливалась. Пришлось обратиться к врачу, который и вынес неутешительный диагноз: разрыв сухожилия плечевого сустава. МРТ-исследование это подтвердило.

Мне сделали блокаду, потому что терпеть боль не было никаких сил. <...> Боли пока не проходят. Сижу на обезболивающих, — рассказала Тарасова изданию «Собеседник».

Актриса добавила, что ситуация усугубляется сильным воспалением. Однако отметила, что её поддерживают родственники и поклонники. Задача на ближайшее время — решить, где именно делать операцию.

По словам Тарасовой, знакомые часто называют её ходячей катастрофой. Проблемы подобного рода у неё не впервые. Несколько лет назад она оступилась на сцене и повредила ногу. В тот раз медики зафиксировали разрыв мениска и крестовой передней связки. Из-за травмы у женщины даже начал развиваться перекос спины. Тогда ей тоже пришлось делать операцию.

Ранее, как писал NEWS.ru, Тарасова заявила, что на неё напали в супермаркете. Стычка произошла с недовольной посетительницей, стоявшей в очереди на кассе впереди. Актриса подвинула приобретения женщины, чтобы положить на ленту свои покупки.