Жуков назвал главный тренд в кинематографе Сергей Жуков: главным трендом в кинематографе является правдивость

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Жуков

Главным трендом в кинематографе является правдивость, заявил российский певец Сергей Жуков. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, необходимо снимать о том, как живут люди в каждом российском городе, тогда у зрителей будет большой интерес.

Нужно для них делать это кино. Тогда это кино всегда будет принято на ура, потому что это будет про людей и для людей. Именно поэтому девяностые и двухтысячные показывают, — сказал Жуков.

По словам артиста, «трушность» также нужна детям и подросткам. Он заявил, что как отец пятерых детей понимает, что запрос на правдивость сейчас на первом месте, так как они ничему не верят.

Ранее Сергей Жуков заявил, что в киносфере важно ощущать конкуренцию и на что-то равняться, поэтому проведение разного рода мероприятий, где определяются лучшие картины в том или ином направлении, необходимо. Артист добавил, что для него самым вдохновляющим фильмом стала лента «А зори здесь тихие».

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета ресторана Сергея Жукова «Папа жарит мясо» в Крыму. По данным канала, общая сумма штрафов, долгов по аренде, воде и электричеству составила 35 тысяч рублей.