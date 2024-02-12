Mash: налоговая заблокировала счета ресторана Сергея Жукова в Крыму

Telegram-канал Mash пишет, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета ресторана Сергея Жукова «Папа жарит мясо» в Крыму. По данным канала, общая сумма штрафов, долгов по аренде, воде и электричеству составила 35 тысяч рублей.

По информации канала, заведение появилось в Симферополе в 2019 году. Как передает канал, ресторану не удалось пережить последствия ограничений из-за пандемии коронавируса, и он закрылся, при этом ООО не было ликвидировано, а долги росли. Как стало известно каналу, на неоплаченные задолженности обратила внимание налоговая, после чего счета и были арестованы.

Ранее сообщалось, что налоговая служба подала в суд на российского певца Сергея Лазарева из-за долгов. По данным журналистов, ООО «Пудель-штрудель», учредителем которого является исполнитель, уже находится в процессе ликвидации, а его счета арестованы.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что коммунальщики обратились в суд с заявлением на сеть петербургских пивных «Толстый фраер» российского исполнителя Александра Розенбаума. По данным канала, у заведения накопилось 385 тысяч рублей долга за оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами и 84 тысячи рублей за электричество.