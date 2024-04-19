Жуков рассказал, что будет с творцами без кинофестивалей Сергей Жуков: без кинофестивалей творцы будут вариться в собственном соку

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Сергей Жуков

В киносфере важно ощущать конкуренцию и на что-то равняться, поэтому проведение разного рода мероприятий, где определяются лучшие картины в том или ином направлении, необходимо, рассказал NEWS.ru певец Сергей Жуков на Международном Московском кинофестивале (ММКФ). Артист добавил, что для него самым вдохновляющим фильмом стала лента «А зори здесь тихие».

Понимаете, ты же должен с кем-то конкурировать, должен на что-то равняться, к чему-то стремиться. Ты должен над чем-то посмеяться в конце концов, позлорадствовать. Все это нормально для кинобизнеса, — пояснил певец.

По его словам, в противном случае люди будут вариться в собственном соку и не смогут видеть дальше собственного взгляда. В условиях же конкуренции каждый понимает, что является маленькой, но важной деталью в одном большом механизме.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что на Международный Московский кинофестиваль могут пройти только качественные картины. Он подчеркнул, что мероприятие никогда не было ангажированным, а на него приезжают художники из разных стран, в том числе недружественных.

До этого актер Дмитрий Дюжев, посетивший ММКФ, сообщил, что кинофестивали необходимы, чтобы творческие люди могли обмениваться вдохновением. По его словам, такие мероприятия предоставляют деятелям кинематографа уникальную возможность обмениваться опытом, а впоследствии создавать новое.