«Жили и кайфовали»: Данко и Сотникова рассказали о бурном романе

https://static.news.ru/photo/7bdbded2-c1ed-11eb-bf37-96000091f725_660.jpg Данко Фото: danko_star/instagram.com

Певец Данко (Александр Фадеев) и актриса Вера Сотникова в эфире программы «Звёзды сошлись» на НТВ поделились воспоминаниями о своём давнем бурном романе, когда они «жили и кайфовали».

Впервые артисты повстречались в метро. По словам Сотниковой, это была любовь с первого взгляда.

Мне было 28, ему 19. Я не просто смотрела на Сашу, я пожирала его взглядом. Он был божественен! Тогда я сказал себе, что не упущу его. Написала ему записку, в которой попросила позвонить, — рассказала актриса.

Данко в свою очередь признался, что был очарован красотой Сотниковой, однако в первую встречу не понял, что перед ним известная актриса. Влюблённые два года прожили в коммуналке, которая, по его словам, казалась им раем.

Сейчас вспоминаю ту квартирку и думаю, что не променял бы её ни на какие дворцы! Но мы расстались с Верой. Это было правильным решением с её стороны, ей надо было двигаться дальше. Она стала моей первой любовью! Вера меня ничему не учила, мы просто жили и кайфовали. Секс с ней был лучшим в моей жизни! — признался певец.

Пара рассталась в некоторой степени из-за матери Данко, которая была против их отношений. Женщина что-то сказала актрисе, у которой после «произошёл такой облом» и она поняла, что у них с певцом нет будущего.

Ранее стало известно, что после развода Филиппа Киркорова и Аллы Пугачёвой в 2005 году певец так сильно переживал, что Примадонна опасалась, что он наложит на себя руки. При этом она сама в тот момент уже строила отношения с Максимом Галкиным.