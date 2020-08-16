Жена Юдашкина пришла на свадьбу Бондарчук в силуэтном платье в горох

https://static.news.ru/photo/3a7dd418-df58-11ea-9670-fa163e074e61_660.jpg Валентин и Марина Юдашкины Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Жена модельера Валентина Юдашкина Марина пришла на свадьбу к Светлане Бондарчук в силуэтном платье в пол. Торжество проходило 15 августа в одном из столичных ресторанов.

Марина Юдашкина, присутствовавшая на свадьбе, была одета в чёрное платье в горох с рюшами и тонким поясом на талии.

Будьте счастливы, — поздравила пару 61-летняя жена модельера.

Светлана Бондарчук расписалась с бизнесменом и дизайнером Сергеем Харченко. Бывший муж 51-летней бизнесвумен Фёдор Бондарчук женился на своей новой избраннице Паулине Андреевой в прошлом году, теперь настала очередь и его экс-супруги, пишет Teleprogramma.pro.

Брак между Светланой Бондарчук и Сергеем Харченко был зарегистрирован в Гагаринском ЗАГСе Москвы. Невеста была в элегантном кружевном платье и кружевной накидке. Наряд обошёлся бывшей модели в 700 тыс. рублей.

После того, как торжество переместилось в ресторан, Бондарчук переоделась в платье мятного цвета с пышными рукавами.

Гостей угощали морепродуктами и другими блюдами. Светлана Бондарчук непрерывно целовалась с новым мужем, а ближе к ночи снова сменила наряд, представ перед гостями в белом мини-платье.

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