Жена экс-солиста «Ласкового мая» рассказала о его самочувствии

https://static.news.ru/photo/703d4d88-e348-11ea-80bb-fa163e074e61_660.jpg Александр Прико Фото: vk.com/sashapriko

Супруга бывшего солиста группы «Ласковый май» рассказала о самочувствии своего мужа Александра Прико.

Сделали рентген, который показал пневмонию. Дальше он прошёл два курса антибиотиков, но ничего не помогало. Тогда Сашу отвезли на компьютерную томографию, где уже стало понятно, что в лёгких есть жидкость. Двадцать девятого июля его положили в больницу, но с каждым днём ему становилось всё хуже и хуже, — привели слова супруги Александра Прико Елены в РИА Новости.

Она отметила, что её супруг «просто умирает», у Александра Прико тяжёлое состояние, слабость, постоянная нехватка кислорода. По словам Елены, врачи постоянно выкачивают жидкость из лёгких артиста.

Она добавила, что сейчас ожидает результаты гистологического исследования, которые должны стать известны на следующей неделе.

Ждать нужно ещё неделю, но это так долго, сейчас дорога каждая минута. Человек ведь просто умирает, — подытожила супруга певца.

Как писал NEWS.ru ранее, у участника первого состава группы «Ласковый май» Александра Прико обнаружили рак лёгких, после того как он лечился от острой формы коронавирусной инфекции. Об этом сообщил продюсер группы Андрей Разин. По словам продюсера, он всегда был противником курения, однако Саша Прико и Юра Шатунов были единственными солистами, которые курили и не слушали его. Юра Шатунов — с шести лет, а Саша — с девяти. Теперь наступают тяжёлые последствия.