Зепюр Брутян поделилась эмоциями от совместных съемок с Павлом Прилучным Актриса Зепюр Брутян призналась, что ей комфортно работать с мужем Прилучным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зепюр Брутян

Актриса Зепюр Брутян заявила проекту «Кино Mail.ru», что ей комфортно находиться с супругом Павлом Прилучным на съемочной площадке. Пара избежала конфликтов в процессе производства.

Когда он рядом, я готова играть любые роли. Взаимодействовать друг с другом в этих образах было увлекательно, поэтому я не сомневалась, что у нас все получится, — поделилась жена актера.

Брутян и Прилучный сыграли в комедии «Неприличные гости» супружескую пару. Актриса призналась, что в реальной жизни она и Павел представляют собой прямые противоположности своих героев на экране.

Зепюр Брутян также отметила большой актерский опыт супруга и добавила, что всегда прислушивается к его мнению. По словам актрисы, они умеют слушать и слышать друг друга, поэтому не было никаких разногласий. Также выяснилось, что Прилучный поддерживал супругу на съемочной площадке, а она — его.

Актрису ранее заподозрили в подражании экс-супруге ее нынешнего мужа Агате Муцениеце. Девушка сменила прическу, осветлив и выпрямив темные кудрявые волосы. Новый имидж Брутян показала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Супруга Прилучного подписала снимок фразой «весеннее настроение», но подписчики увидели в смене образа другую причину. Комментаторы предположили, что актриса хотела приблизить свой внешний вид к Муцениеце.