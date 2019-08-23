https://static.news.ru/photo/69c620b8-c61d-11e9-9e22-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Помощница актрисы Анастасии Заворотнюк удивилась появившейся в прессе информации об обнаруженной у артистки злокачественной опухоли мозга, из-за которой она якобы перестала появляться на публике и даже отменила спектакль.

По словам женщины, новости об онкологии Заворотнюк являются «грязными слухами».

Это фейк, на который даже не надо обращать внимания, — заверила помощница актрисы.

Она также рассказала, что Анастасия до начала сентября улетела с дочерью отдыхать в Италию и прекрасно себя там чувствует.

При этом «Комсомольская правда» дозвонилась и до самой Заворотнюк, которая, услышав вопрос о её тяжёлом диагнозе, назвала это «бредом».

Я не хочу комментировать бред. У меня всё в порядке, — возмущённо заявила актриса.

Ранее телеведущая Анфиса Чехова рассказала о том, когда в последний раз виделась с актрисой Анастасией Заворотнюк, а также поделилась впечатлениями о её самочувствии на фоне слухов о тяжёлом заболевании. Она усомнилась, что появившиеся в СМИ слухи являются правдой, так как Заворотнюк при их последней встрече прекрасно выглядела.

Как писал News.ru, концертный директор актрисы Стас Христов обещал, что в сентябре она выступит перед общественностью и честно расскажет о состоянии своего здоровья.