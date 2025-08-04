«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях

У певца Юрия Антонова есть дочь и сын, заявил KP.RU поэт Владимир Ильичев, который дружит с музыкантом. По его словам, дочь живет во Франции, а с сыном артист не общается. Он назвал разговоры о семье «запрещенной темой».

Да, дочь у Юрия Михайловича есть. Но больше сказать вам ничего не могу, тема очень закрытая. Я знаю, что дочь Антонова живет во Франции. Есть у Юрия Михайловича и сын, но общения между ними нет. Мы с Юрием Михайловичем о его детях не говорим, это запрещенная тема, — пояснил Ильичев.

По данным издания, у Антонова было три жены. Сейчас они живут в Хорватии, США и Франции. При этом сам певец никогда не высказывался о своей личной жизни.

Ранее артист опроверг информацию о приезде врачей к нему домой. При этом, по его словам, у него болит колено.

Между тем продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что Антонов является одним из самых высокооплачиваемых артистов России. С ним могут конкурировать только Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко), добавил он.