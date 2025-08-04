Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 18:18

«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях

Поэт Ильичев рассказал, что Антонов скрывает дочь и сына

Юрий Антонов Юрий Антонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У певца Юрия Антонова есть дочь и сын, заявил KP.RU поэт Владимир Ильичев, который дружит с музыкантом. По его словам, дочь живет во Франции, а с сыном артист не общается. Он назвал разговоры о семье «запрещенной темой».

Да, дочь у Юрия Михайловича есть. Но больше сказать вам ничего не могу, тема очень закрытая. Я знаю, что дочь Антонова живет во Франции. Есть у Юрия Михайловича и сын, но общения между ними нет. Мы с Юрием Михайловичем о его детях не говорим, это запрещенная тема, — пояснил Ильичев.

По данным издания, у Антонова было три жены. Сейчас они живут в Хорватии, США и Франции. При этом сам певец никогда не высказывался о своей личной жизни.

Ранее артист опроверг информацию о приезде врачей к нему домой. При этом, по его словам, у него болит колено.

Между тем продюсер Сергей Дворцов рассказывал, что Антонов является одним из самых высокооплачиваемых артистов России. С ним могут конкурировать только Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров и Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко), добавил он.

Юрий Антонов
шоу-бизнес
дети
секреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Пьяный россиянин угнал машину бабушки, пока она лежала в реанимации
ВСУ обстреляли из HIMARS химический завод в Горловке
Известный актер из фильма «Солнечный удар» скончался перед днем рождения
Самый толстый россиянин может умереть в Нижнем Новгороде
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.