«Зачем провоцировать?»: Мизулина отчитала вышедшую к детям в трусах Бузову Мизулина сравнила выступление Бузовой в Уфе с «голой вечеринкой»

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала «голой вечеринкой» выступление певицы Ольги Бузовой в кожаных трусах в Уфе в День защиты детей. Она выразила солидарность с возмущенными поведением артистки жителями региона. По словам Мизулиной, откровенный костюм исполнительницы мог разозлить и спровоцировать живущих в регионе верующих.

Я не вижу никакой разницы между нашумевшей «голой вечеринкой» и выступлением в таком образе в День защиты детей. Мы как будто живем в двух параллельных мирах: с одной стороны идет СВО и гражданская война на Украине, гибнут люди, с другой — часть общества продолжает жить в каком-то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое... Зачем так провоцировать людей?— выразила свое отношение к образу Бузовой Мизулина.

Ранее депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров раскритиковал в своем Telegram-канале выступление Бузовой на концерте в День защиты детей в Уфе. В своем посте по этому поводу он выразил сомнение в адекватности артистки из-за того, что она предстала на сцене перед юными зрителями в откровенном наряде.

1 июня певица и телеведущая участвовала в открытии VK Fest 2024, который проходил в Уфе в парке «Ватан». Она появилась на сцене в кожаном боди, которое, по данным местных СМИ, «мало что скрывало от взоров публики». Это выступление стало одним из самых обсуждаемых событий фестиваля. Зрители сочли ее наряд за «БДСМ-костюм» и делились фотографиями и видеозаписями ее выступления в соцсетях.