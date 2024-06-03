Депутат засомневался в адекватности Бузовой после выступления перед детьми Депутат Ахмадинуров раскритиковал Бузову за наряд для концерта перед детьми

Депутат Госсобрания Башкирии и советник главы по спорту Рустем Ахмадинуров раскритиковал в своем Telegram-канале выступление российской певицы Ольги Бузовой на концерте в День защиты детей в Уфе. В своем посте по этому поводу он выразил сомнение в адекватности артистки из-за того, что она предстала на сцене перед юными зрителями в откровенном наряде.

Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате? — задался вопросом депутат.

1 июня певица и телеведущая участвовала в открытии VK Fest 2024, который проходил в Уфе в парке «Ватан». Она появилась на сцене в кожаном боди, которое «мало что скрывало от взоров публики».