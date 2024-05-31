Бузова назвала поводы не надевать высокий каблук Бузова признала, что в спортзале и самолете каблукам не место

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Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук» перечислила поводы, когда можно не надевать высокий каблук, передает корреспондент NEWS.ru. Она отметила, что сама ходит в спортзал в кроссовках. Певица допустила, что и плавать можно без каблуков.

Хотя, почему нет? Если ты хочешь эффектно выйти из бассейна, ты будешь единственной дурой, плавающей на каблуках. Но зато будешь одна такая, — пошутила Бузова.

Она отметила, что любит стиль smart casual, спортивные костюмы, легинсы и кроссовки. Особенно во время перелетов в самолете, когда все отекает. Но девушка на каблучках, в туфельках, это всегда очень красиво, добавила Бузова.

Кстати, раньше я не могла работать на каблуках. Для меня все было настолько стрессово, я настолько внутри зажималась! Во время моих первых концертов я могла даже в обморок упасть. Ноги не всегда меня слушались. А сейчас я не могу представить свой выход на сцену не на каблуках. Будто чего-то не хватает, всегда приятно быть первой и высокой, — резюмировала Ольга Бузова.

На днях на церемонии «Winline Герои РПЛ» она упомянула в своей речи бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова. Она шутливо заметила, что самым простым способом стать известным футболистом является женитьба на самой популярной девушке в стране.