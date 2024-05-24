Бузова пожаловалась на свое детство

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица Ольга Бузова рассказала, что у нее практически не было детства, сообщил «Газете.Ru» оргкомитет премии «Дай Пять!». На мероприятии артистка, комментируя свои детские фото, отметила, что с раннего возраста «занималась всем, чем только можно».

По словам телеведущей, она была принцессой и папиной дочкой. Кроме того, Бузова добавила, что мама воспитывала ее строго.

У меня практически не было детства, с трех лет я занималась английским, в пять уже пошла в школу, кроме того, я занималась всем, чем только можно: и спортом, и шахматами, и айкидо. Но за все это сейчас я очень благодарна своим родителям, — призналась она.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев предположил, что феномен популярности песен Бузовой заключается в том, что она исполняет вирусные треки. При этом он считает, что артистка не способна удивить публику хорошим вокалом.

Экс-ведущая «Дома-2» заявляла, что победа — это каждый день браться за дело, несмотря на усталость. Она добавила, что даже отсутствие сна не останавливает ее от работы и занятий спортом. Певица также отметила, что умеет радоваться мелочам. Она призналась, что считает себя самым стильным человеком в российском шоу-бизнесе. Артистка с иронией подчеркнула, что это мнение лишь демонстрирует ее хороший вкус.