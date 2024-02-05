«За кого ты?»: Соседов призвал Орбакайте прояснить свою позицию по СВО Критик Соседов попросил Орбакайте публично озвучить свою позицию по СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Музыкальный критик и ведущий Сергей Соседов в разговоре с NEWS.ru призвал певицу Кристину Орбакайте сделать публичное заявление об СВО. По его словам, неправильно продолжать карьеру в России и проживать при этом за рубежом.

Позиция Орбакайте насчет СВО до сих пор неясна. Понятно, что она оказалась между двух стульев. С одной стороны, мать, уже выжившая из ума, с другой — карьера. Поэтому она просто помалкивает, продолжая проживать за рубежом. Пора определиться. Спросить себя: кто ты и за кого ты? Сидеть на всех стульях сразу не пройдет, — рассказал Соседов.

Ранее стало известно, что концерты Орбакайте, которые должны были пройти в Иркутске и Красноярске, отменили. Официальные причины отмены выступлений не раскрываются, однако предполагается, что они связаны с недовольством членов организации ветеранов «Боевое братство». До этого концерт певицы в Улан-Удэ, запланированный на 13 марта, тоже был отменен.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин тоже призвал Орбакайте высказать свою политическую позицию. Общественник задался вопросом, не использует ли дочь певицы Аллы Пугачевой Россию лишь для зарабатывания денег.