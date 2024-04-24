«За гусли — да»: Бабкина перепела хит Инстасамки Бабкина исполнила пародию на песню Инстасамки «За деньги — да»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина совместно с ансамблем «Русская песня» перепела хит Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева) «За деньги — да». Свою песню она назвала «За гусли — да», изменив слова текста под себя. Артистка выступила со своей версией на концерте на ВДНХ в Москве, передает Telegram-канал «НСН».

За деньги — нет, за гусли — да. Это я в бане, здесь я отдыхаю. Люблю дубовый веник и это не скрываю. Все в моем ансамбле за собой не замечают. Видят мой кокошник и повторяют, — спела Бабкина.

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