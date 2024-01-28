Лидер «ДДТ» «перепел» хиты Шатунова и SHAMAN Нейросеть представила хиты Шатунова и SHAMAN голосом лидера «ДДТ» Шевчука

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Шевчук

Нейросеть RVC представила хиты SHAMAN и Юрия Шатунова в исполнении лидера «ДДТ» Юрия Шевчука. Обновленные композиции «Я русский» и «Седая ночь» опубликовал портал UFA1.RU.

Голос Шевчука оцифровал один из интернет-пользователей под ником ortophious. Благодаря искусственному интеллекту использовать голосовую модель лидера «ДДТ» для своих музыкальных экспериментов может любой желающий. Нейросеть способна проанализировать вокальные работы певца и сформировать оболочку, которую можно наложить на другие композиции. По словам автора идеи, ему близки песни Шевчука, поэтому он решил сделать именно его голосовую модель.

Сам я никак не связан с Уфой, но вот песни Юрия мне близки, поэтому и решил сделать его голосовую модель и поделиться ею в интернете, — заявил он.

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее заявил, что искусственный интеллект может заменить современных артистов российской эстрады. По его мнению, сейчас нейросети работают не хуже некоторых певцов и музыкантов и создается впечатление, что поет реальный артист. Соседов привел в пример композиции Клавы Коки, которые в исполнении искусственного интеллекта звучат как оригинал.