Кологривый перепел хит Шевчука под гитару Кологривый из «Слова пацана» спел песню Шевчука «Дороги»

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Никита Кологривый

29-летний российский актер Никита Кологривый, известный по роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовал ролик с исполнением песни Юрия Шевчука «Дороги». Артист отметил, что посвящает композицию другу и пожелал зрителям хорошего настроения.

Дорогие друзья, эта песня Юрия Шевчука с утра. Посвящена другу. Хорошее настроение, надеюсь, будет обеспечено. Немножко грустная, но нормально, — пояснил Кологривый.

Ранее его внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Среди причин указаны «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержка России. Кроме того, актера обвиняют в «сознательном нарушении границ Украины», он принимал участие в съемках сериала «Черная весна» на территории Крыма. На сайте были размещены личные данные артиста и его экс-супруги — актрисы Александрины Питиримовой.

До этого Кологривый высказался в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине. В Сети появилось видео с участием актера, который в военной форме обратился к бойцам Вооруженных сил России, находящимся на передовой.

Кологривый выразил благодарность военным за то, что деятели культуры могут спокойно заниматься творчеством. Он отметил, что актеры в новом фильме попытаются отыграть роли военных так, чтобы кино понравилось участникам СВО. СМИ пишут, что ролик с большой долей вероятности был записан летом 2023 года, но распространился только сейчас.