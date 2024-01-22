Актер Кологривый поддержал СВО: чего пожелал бойцам, за что поблагодарил

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Никита Кологривый

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый высказался в поддержку российских военнослужащих, принимающих участие в СВО. Какое пожелание бойцам озвучил артист, что пообещал им?

Когда Кологривый обратился к бойцам СВО

В Сети появилось видео с участием актера театра и кино Никиты Кологривого, который обратился к российским бойцам, находящимся на передовой. Как уточняет Telegram-канал Daily Storm, ролик с большой долей вероятности был записан летом 2023 года, но распространился в СМИ только сейчас.

«Видео с приветом фронту записано на съемках ремейка фильма „В августе 44-го“», — пишет Telegram-канал.

Что сказал Кологривый на видео

На кадрах Кологривый в военной форме обратился к бойцам и выразил им благодарность за то, что деятели культуры могут спокойно заниматься творчеством. Он отметил, что актеры в новом фильме попытаются отыграть роли военных так, чтобы кино понравилось участникам СВО.

«Дорогие друзья, братья, бойцы. Что хочется сказать нам, артистам? Вот мы играем сейчас военное время, мы играем ваши судьбы. Стараемся сделать это честно. Мы благодарны вам за то, что можем в безопасности заниматься нашим творчеством, нашей профессией, а эту безопасность обеспечиваете нам вы на „передке“. Большое спасибо, что вы там занимаете наши места. Будем стараться сделать кино, чтобы вам оно понравилось. Чтобы мы ни в коем случае никого не обманули и никаких ложных событий и эмоций не показали. Будьте здоровы, ждем вас домой!» — сказал Кологривый.

Что сказал Кологривый о вечеринке Ивлеевой

20 декабря в московском клубе «Мутабор» состоялась скандальная «голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой. Мероприятие вызвало волну критики как со стороны публичных персон, так и простых граждан.

Кологривый в подкасте блогера Эльдара Джарахова на YouTube, комментируя вечеринку Ивлеевой, отметил, что сейчас тяжелое для страны время, поэтому нельзя публично «кайфожорить». По его словам, известным личностям необходимо делать добро и помогать другим, а не хвастаться, что «я могу, а вы — нет».

«Надо заниматься работой, полезным делом, а не „кайфожорить“ на глазах у всех, у кого нет возможности „кайфожорить“. Я считаю, что мой ресурс артиста и моя публика должны помогать. Я должен с помощью публики давать возможности другим людям что-то реализовывать — вот это моя задача», — заявил актер.

Чем известен Никита Кологривый

Кологривый родился в Новосибирске. Там же он поступил в театральный институт, однако из-за плохого поведения его отчислили. Со временем артист смог восстановиться в вузе, но спустя два года переехал в Москву, где с красным дипломом окончил курс театральных режиссеров Сергея Голомазова и Павла Хомского в ГИТИСе.

Дебют Кологривого в кино состоялся в 2016 году в сериале «Адвокат. Продолжение», следом он снялся в драме «Жги!» Артист также играл в сериалах «Игра на выживание», «Пищеблок» и «Жизнь по вызову».

Известность к нему пришла после выхода на экраны сериала «Два холма», в котором актер исполнил роль Геры, попадающего в мир, где живут и правят одни женщины. В том же году он снялся в ленте «Оффлайн» и стал лауреатом премии «Событие года» в области кино и телевидения журнала «КиноРепортер».

В текущем году с Кологривым на экраны вышли фильм «По щучьему велению» и сериал «Слово пацана», где он исполнил роль лидера бандитской группировки Кощея.

Читайте также:

Ярмольник ответил звезде «Слова пацана» за Смоктуновского

Никита Кологривый: последние новости 18 января, критика, фильмы, скандалы

Долги по налогам, игра хуже кота, харассмент: за что пристыдили Кологривого