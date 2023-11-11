«За деньги да»: сколько будет стоить новогодний корпоратив Меладзе в России Mash: Валерий Меладзе просит за корпоратив в Москве более €120 тысяч

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерий Меладзе

Певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе решил увеличить свои гонорары от новогодних корпоративов, сообщает Telegram-канал Mash. Сколько будет стоит пригласить исполнителя на праздничное мероприятие и где он планирует выступать?

На сколько Меладзе поднял ценник на корпоративы в 2023 году

Певец увеличил стоимость своих новогодних корпоративных выступлений в два раза.

«У артиста очень плотный график, а за „Самбу белого мотылька“ он теперь просит €80 тыс. вместо €40 тыс. Плюс €10 тыс. за технический райдер, билеты „бизнес“, трансфер и гримерку», — пишет Telegram-канал Mash.

Где пройдут новогодние корпоративы с участием Меладзе в 2023 году

Большинство выступлений артиста запланированы в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

«По словам нашего источника, концерты расписаны вплоть до 31 декабря. Валерия Шотаевича зовут выступить на корпоративах за рубежом очень активно. Большинство мероприятий пройдет в ОАЭ, куда артист готов летать исключительно бизнес-классом, а за вечер просит около 8 млн рублей гонорара и покрытие расходов на технику для сцены», — отмечается в публикации.

Сколько будет стоить корпоратив Меладзе в России

Певец готов выступать в России, но за большую сумму, чем за рубежом. Также артисту нужны гарантии безопасности.

«Валерий Меладзе может выступить в России для всех желающих, но уже после новогодних праздников. Правда, ценник взлетит выше €120 тыс., плюс гарантии безопасности и полное соблюдение бытового райдера», — сообщает Mash.

В распоряжении Mash оказалась копия бытового райдера Меладзе, согласно которому сумма его выступления в России будет выше заявленной, учитывая дополнительные расходы.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Меладзе

«За корпоративы в Москве артист просит минимум 12 миллионов рублей. А с дополнительными расходами на авиабилеты, трансфер и райдер сумма точно будет больше. По запросам: билеты в бизнес-класс, VIP-зал и отель пять звезд. По городу звезда любит передвигаться на Mercedes-Benz W222 с тонировкой, не старше трех лет, а для команды — отдельный автобус на 25 мест. В отелях только люкс-номера плюс фруктики, водичка, нож, баночка варенья и чай. Для гримерки заказ отдельный: стандартные вода, чай, кофе, фрукты, нарезки сырные, мясные, рыбные и овощные, две бутылки 12-летнего виски Macallan и 15 бутылок колы в стекле. Ну и будьте добры суточные: Меладзе — €250 евро, его менеджеру — €200. Все остальное по договоренности», — отмечается в публикации.

Что говорил Меладзе об СВО и как на это отреагировали в России

После начала спецоперации певец призывал стороны конфликта начать переговоры.

«Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. История когда-нибудь рассудит и расставит все по своим местам. Ну а сегодня я хочу попросить вас, я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Люди должны уметь договариваться. Для этого нам дан язык, для этого нам даны все способности. Люди не должны погибать, это нужно прекратить», — заявил тогда Меладзе.

В начале января текущего года на выступлении в Дубае он поддержал украинский националистический лозунг. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

После этого активисты «Армии защитников Отечества» подали заявление в Следственный комитет и Генпрокуратуру с требованием запретить ему въезд в Россию и лишить гражданства РФ. Компетентные органы после проведенной проверки не нашли признаков нарушения российского законодательства со стороны Меладзе.

Позднее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить Меладзе на предмет финансирования ВСУ.

«У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооруженных сил Украины», — отмечал Бородин в своем обращении.

Фактов финансирования украинской армии со стороны Меладзе выявлено не было.

«За деньги да» — песня российской певицы Инстасамки.

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