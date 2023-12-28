Юрист предположил, могут ли Киркорова лишить звания народного артиста РФ Юрист Сенина: Киркорова могут лишить звания народного артиста РФ по указу Путина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певца Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России по указу президента РФ Владимира Путина, заявила адвокат Любови Успенской и Славы кандидат юридических наук Елена Сенина. По ее словам, которые передает KP.RU, почетное звание также могут отобрать по приговору суда, если будет возбуждено уголовное дело.

Лишить звания народного артиста России Филиппа Киркорова своим указом может президент Владимир Путин. Второй вариант: если возбудят уголовное дело и такой исход может быть по приговору суда, — объяснила Сенина.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее создал петицию, в которой призвал лишить Киркорова звания народного артиста после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Документ подписали более 50 тысяч человек. По словам Сениной, для рассмотрения петиции президентом достаточно пяти тысяч подписей.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Киркорова убрали из списка актеров фильма «Самоирония судьбы» на канале Premier. Артист исполнил в картине роль Ипполита Бедросовича. Кинолента вышла на экраны в 2022 году, при этом на афишах пародийного фильма лицо Киркорова еще присутствует.