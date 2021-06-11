Юлию Волкову сняли на видео в баре после поражения на праймериз

https://static.news.ru/photo/4a4d4764-cbc2-11eb-a47e-96000091f725_660.jpg Фото: official_juliavolkova/instagram.com

Экс-солистка Тату и начинающий политик Юлия Волкова попала в объективы журналистов в модном столичном баре Memo в компании двух мужчин. Как пишет Super.ru, она провела вечер пятницы на тацполе после поражения на предвыборных праймериз «Единой России».

Кроме Волковой из знаменитостей в баре заметили Курбана Омарова, который пришёл без Ксении Бородиной и Сергея Шнурова со своей новой подопечной — певицей Зоей.

36-летняя Волкова бодро отплясывала, обнималась и мило целовалась в щечку сначала с одним кавалером, а затем уже с другим, — сказано в материале издания.

Юлия Волкова собиралась баллотироваться в Госдуму от партии «Единая Россия», но не прошла первый этап отбора. Позднее она опозорилась в интервью Ксении Собчак.

Телеведущая спросила у Волковой, согласна ли та с «политикой партии». Собчак поинтересовалась, что артистка думает по поводу «закона Димы Яковлева». Она попыталась уйти от ответа, заявив, что «пока не готова обсуждать законы», однако журналистка придумала, как «выкрутить» беседу.