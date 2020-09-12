«Поход в ЗАГС был ошибкой»: Юлиан рассказал о примирении с Анастасией

https://static.news.ru/photo/9abc5a1c-f4e2-11ea-9d85-fa163e074e61_660.jpg Юлиан Фото: radio_julian/instagram.com

Певец Юлиан, недавно вновь ставший холостяком, подвергся атакам поклонниц. Фанатки стали особенно настойчиво предлагать ему себя вместо экс-супруги и коллеги по сцене Анастасии. Однако, по словам артиста, сейчас ему вовсе не до этого.

Несмотря на то что «личная жизнь сейчас ключом не бьёт», певец решил отдохнуть от отношений и в этом плане на некоторое время уйти на покой.

Наш поход в ЗАГС был большой ошибкой. Тридцать лет дружбы дороже, — цитирует Юлиана «Собеседник».

Несмотря на распад семьи, уверяет артист, добрые отношения с Анастасией сохранить удалось. Бывшие супруги решили для себя, что многолетние тёплые отношения дороже, чем выяснения отношений из-за штампа в паспорте.

Продолжится и совместное творчество, так как поклонники привыкли видеть пару на сцене вдвоём. Оба сейчас с нетерпением ждут, когда будут отменены введённые из-за пандемии коронавируса ограничения, чтобы появилась возможность возобновить концерты. Уже несколько месяцев приходится жить на сбережения, однако они не безграничны.

Юлиан и Анастасия сыграли свадьбу в 2019 году, однако смогли прожить под одной крышей немногим больше года. Всему виной стала несовместимость: супруги часто ругались. Как писал NEWS.ru, для Анастасии этот развод стал уже восьмым по счёту, а Юлиан был женат в первый раз.