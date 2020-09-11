Янковского заподозрили в любовной связи с замужней актрисой

https://static.news.ru/photo/d06b5454-f44e-11ea-9041-fa163e074e61_660.jpg Иван Янковский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Актёр Иван Янковский оказался в центре скандала из-за слухов о романе с замужней актрисой Дианой Пожарской.

Ранее сын Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского состоял в отношениях с дочерью Константина Кинчева Верой. Поклонники ждали, когда молодые люди официально зарегистрируют свои отношения.

Иван начал ухаживать за Дианой, которая ответила взаимностью. Девушка уже несколько лет замужем за режиссёром Артёмом Аксененко, передаёт MK.RU.

Ранее актёр Данила Козловский появился на людях с Оксаной Акиньшиной, несмотря на то что у него есть гражданская жена и полугодовалая дочь. Пара пришла в кинотеатр на фильм Нолана «Начало». Актёры всячески соблюдали конспирацию: зашли в кинотеатр «Октябрь» через боковой вход, Козловский был в маске, а перед входом в зал надела маску и Акиньшина. Несмотря на это, звёзд всё-таки узнали, писал NEWS.ru.