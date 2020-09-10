Козловский в открытую появился на публике в паре с Акиньшиной

https://static.news.ru/photo/ebfdd0e6-f3f1-11ea-a2b1-fa163e074e61_660.jpg Данила Козловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский появился на людях с Оксаной Акиньшиной, несмотря на то что у него есть гражданская жена и полугодовалая дочь. Пара пришла в кинотеатр на фильм Нолана «Начало».

Актёры всячески соблюдали конспирацию: зашли в кинотеатр «Октябрь» через боковой вход, Козловский был в маске, а перед входом в зал надела маску и Акиньшина. Несмотря на это, звёзд всё-таки узнали, пишет «Собеседник».

Из этого поклонники сделали вывод, что у актёров бурный роман.

Оба держались в стороне и поспешили покинуть зал до окончания фильма, чтобы избежать встреч с остальными зрителями, — рассказал один из кинозрителей, бывший на этом же сеансе.

Слухи о любовной связи между Козловским и Акиньшиной пошли после того, как в Сети появилось видео, где парочка весело проводит время на курорте Бодрум. Однако поклонники актёров разделились на два лагеря.

Одни утверждают, что у Козловского и Акиньшиной ничего нет, их связывает только съёмка в фильме «Чернобыль: Бездна». Тем более что у Козловского только полгода назад родился ребёнок от актрисы Ольги Зуевой, которая сейчас осталась в США. Она часто рассказывает о своей американской жизни в соцсетях, но при этом пока никак не комментировала возможный роман своего мужа.

Другие уверены, что Козловский действительно завёл роман на стороне и Акиньшина не просто его партнёр по фильму, где он выступает ещё и в качестве режиссёра.

Ранее NEWS.ru сообщал, что кадры с Данилой Козловским, который отдыхает в Турции в компании актрисы Оксаны Акиньшиной, появились в Сети. Тот факт, что режиссёр проводит время на берегу моря не с женой, ещё больше подогрел слухи о новом романе артиста.