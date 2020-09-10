Козловский в открытую появился на публике в паре с Акиньшиной

Данила Козловский появился на людях с Оксаной Акиньшиной, несмотря на то что у него есть гражданская жена и полугодовалая дочь. Пара пришла в кинотеатр на фильм Нолана «Начало».
Актёры всячески соблюдали конспирацию: зашли в кинотеатр «Октябрь» через боковой вход, Козловский был в маске, а перед входом в зал надела маску и Акиньшина. Несмотря на это, звёзд всё-таки узнали,
Из этого поклонники сделали вывод, что у актёров бурный роман.
Оба держались в стороне и поспешили покинуть зал до окончания фильма, чтобы избежать встреч с остальными зрителями, — рассказал один из кинозрителей, бывший на этом же сеансе.
Слухи о любовной связи между Козловским и Акиньшиной пошли после того, как в Сети появилось видео, где парочка весело проводит время на курорте Бодрум. Однако поклонники актёров разделились на два лагеря.
Одни утверждают, что у Козловского и Акиньшиной ничего нет, их связывает только съёмка в фильме «Чернобыль: Бездна». Тем более что у Козловского только полгода назад родился ребёнок от актрисы Ольги Зуевой, которая сейчас осталась в США. Она часто рассказывает о своей американской жизни в соцсетях, но при этом пока никак не комментировала возможный роман своего мужа.
Другие уверены, что Козловский действительно завёл роман на стороне и Акиньшина не просто его партнёр по фильму, где он выступает ещё и в качестве режиссёра.
Ранее NEWS.ru сообщал, что кадры с Данилой Козловским, который отдыхает в Турции в компании актрисы Оксаны Акиньшиной, появились в Сети. Тот факт, что режиссёр проводит время на берегу моря не с женой, ещё больше подогрел слухи о новом романе артиста.
Добавьте наши новости в избранные источники