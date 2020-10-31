Ягудин вступился за Бузову на шоу «Ледниковый период»

https://static.news.ru/photo/173ab5ac-1c52-11eb-89d6-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова и Дмитрий Соловьёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

40-летний Алексей Ягудин заявил, что певица Ольга Бузова — достойная участница «Ледникового периода». Таким образом он ответил её хейтерам.

После того как Бузова стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период», поклонники программы постоянно критикуют теледиву и просят убрать её из проекта. Ягудин, в свою очередь, посоветовал не обращать внимания на недоброжелателей, поскольку они есть у всех и будут всегда.

Я желаю хотя бы один процент трудоспособности Оли тем, кто привык её хаять. Такому уровню самоотдачи можно только позавидовать, — цитирует его StarHit.

По словам фигуриста, 34-летняя ведущая «Дома-2» много тренируется и постоянно над собой работает и растёт от номера к номеру. Сама Бузова посетовала, что после окончания «Ледникового периода» ляжет под скальпель — из-за тяжёлых физических нагрузок у звезды постоянно воспаляется косточка на ноге.

Как писал NEWS.ru, Иван Ургант посоветовал Бузовой завершить карьеру вслед за Хабибом Нурмагомедовым. Он рассказал, что артистка уступила по числу подписчиков в Instagram Нурмагомедову после его победы над американцем Джастином Гейтжи и заявления о завершении карьеры. Ургант призвал Бузову поступить так же, чтобы вырваться вперёд.