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20 июля 2025 в 18:49

«Я их не хочу»: Лолита сравнила российских артистов-мужчин с детьми

Лолита: мужчины в российском шоу-бизнесе похожи на детей

Фото: NEWS.ru

Певица Лолита, беседуя с телеведущей Ксенией Собчак на сцене VK Fest, заявила, что относится к мужчинам в российском шоу-бизнесе как к детям, передает корреспондент NEWS.ru. Исполнительница пояснила, что рассуждает «с точки зрения своего возраста и опыта».

Наши все очень худенькие, маленькие все артисты-мужики. Поэтому я их не хочу, но я их люблю, — призналась Лолита.

По ее словам, российские мужчины нравятся ей «как дети». Когда певица их видит, ей хочется сказать им теплые слова.

Я когда их вижу, например, Косту Лакосту, Элджея, я им говорю: «Ваша бабушка вас любит», — сказала певица.

Ранее певица и телеведущая Ольга Бузова на полях VK Fest заявила, что тщательно скрывает адрес своего проживания и не снимает контент из своей квартиры. По словам артистки, она даже не берет в руки смартфон, когда находится дома.

В «Лужниках» 19 июля стартовал VK Fest. Все билеты на фестиваль в Москве быстро раскупили. Они были трех категорий: на первый, второй и оба дня фестиваля. Событие завершится грандиозным концертом 20 июля.

В числе хедлайнеров мероприятия — Лолита, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, «Три дня дождя», Элджей, «Хлеб», Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова и Хаски. Кульминацией музыкального шоу станет выступление некоего специального гостя, чье имя пока не раскрывается.

Лолита
мужчины
шоу-бизнес
дети
Ксения Собчак
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