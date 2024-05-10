Известный шоумен раскрыл, кто помог Ивлеевой «покаяться» за вечеринку Барецкий: вернуться в свет после вечеринки Ивлеевой помогли я и Соловьев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Российский шоумен Стас Барецкий заявил NEWS.ru, что консультировал блогера Анастасию Ивлееву по поводу ее возвращения в светское общество после «голой вечеринки». Собеседник не исключил, что знаменитости помогал телеведущий Владимир Соловьев.

Прозвучит нескромно, но Ивлееву консультировал я. Я с ней общался, давно ее знаю. Не исключу, что Соловьев тоже привнес свои пять копеек в эту историю. Очевидно, что Ивлеева возвращается, а без протекции такого человека, как Соловьев, это сделать сложно, — считает Барецкий.

Ранее Ивлеева в своем Telegram-канале пошутила, что одним из авторов ее постов является зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Таким образом она прокомментировала слухи о том, что над «согласованным с Кремлем» проектом ее «покаянного образа» после «голой» вечеринки работали журналисты Владимир Соловьев и Кристина Потупчик.

По информации Telegram-канала BRIEF, Соловьев, для которого, по данным канала, консультации по публичному поведению — отдельный бизнес, поучаствовал в создании последних публикации Ивлеевой в Telegram. Кроме того, источники канала рассказали, что журналист посоветовал ей «уйти в тень и не раздражать людей, пока страсти не утихнут».

По версии других источников канала, Ивлеевой помогала Кристина Потупчик. На это указывает то, что свое первое после скандала интервью блогер дала Андрею Третьякову, который, по версии канала, является «креатурой Потупчик». Кроме того, канал пишет, что проект по «возвращению Ивлеевой» курирует глава управления общественных проектов администрации президента Сергей Новиков.

Интервью Ивлеевой Третьякову вышло 3 мая. В нем она рассказала, что встретила свой 33-й день рождения на передовой в Донбассе и симпатизирует президенту России Владимиру Путину. Кроме того, она подчеркнула, что никогда не разделяла взгляды оппозиционера Алексея Навального и регулярно помогает Российской армии. Так, она помогла бойцам приобрести УАЗ «буханку» и беспилотный летательный аппарат.