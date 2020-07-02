Высоцкая показала фото семейного завтрака с Кончаловским

https://static.news.ru/photo/49a4908c-bc51-11ea-bfe7-fa163e074e61_660.jpg Юлия Высоцская и Андрей Кончаловский Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Актриса и ведущая Юлия Высоцкая опубликовала фото домашнего завтрака. В кадр случайно попал её супруг Андрей Кончаловский, облачённый в белый халат. Подписчики уловили силуэт 82-летнего режиссёра в зеркальном чайнике.

Чай? Кофе? Потанцуем? — подписала снимок актриса.

Высоцкая, известная своей любовью к кулинарии, часто балует семью чем-нибудь вкусненьким. В этот раз завтрак звёздного семейства получился достаточно скромным. Юлия накрыла стол на свежем воздухе. На нём виден красочный сервиз с изображением птиц, чайник и кофейник. К кофе она подала молоко, а к зелёному чаю — варенье. Также в объектив камеры попал ноутбук. Судя по всему, супруги решили позавтракать, параллельно занимаясь делами. На заднем фоне виднеется шикарная ваза с роскошным букетом пионов.

Подписчикам очень понравилась фотография. Они пожелали супругам приятного аппетита и отметили, что завтрак накрыт с любовью и со вкусом.

Ранее в Сети появился архивный снимок актрисы Юлии Высоцкой с детьми. Фото опубликовано на фанатской странице, посвящённой актрисе Татьяне Кравченко. Снимок, на котором счастливая мать обнимает детей, был сделан ещё до того, как дочь Высоцкой Мария попала в ДТП. Это произошло в 2013 году. С тех пор родители не выкладывают фотографии дочери и не говорят о состоянии её здоровья.

Марии сейчас 20 лет, её брат Пётр на четыре года младше, писал NEWS.ru.