«Вспылит, сломает ноготь»: Лоза оценил желание Бузовой уйти в политику

Юрий Лоза высказался о политических амбициях Ольги Бузовой. По мнению музыканта, экс-ведущая «Дома-2» не способна освоить Конституцию России, не говоря уж о чём-то большем, пишет ФАН.

Композитор крайне скептически отнёсся к познаниям телеведущей в области политики и общества. Сама Ольга не исключает, что может начать политическую карьеру. Юрий Лоза признался, что не следит за творчеством теледивы. Ему хватило одного видеоролика, где поющая ведущая, вероятно, в пьяном виде заявила: «я такая дура».

Если человек так себя позиционирует — что он может дать образованию? <...> Я не думаю, что Бузова способна освоить Конституцию России. Уверен. Просто не хватит терпения, понимания. В конце концов вспылит, сломает ноготь и скажет: «Я такая дура», — сыронизировал музыкант.

Исполнитель прошёлся и по другим новоиспечённым знаменитостям, которые рвутся в политику. Композитор считает, что они «валют дурака», как, например, эпатажный представитель шоу-бизнеса Сергей Зверев. Лоза сказал, что ему сложно представить стилиста в его публичном образе изучающим поправки к закону о налогообложении, которое для стилиста окажется настолько же сложным, как бенгальский язык.

Для того чтобы что-либо делать, нужно быть специалистом. Законодательство — тем более очень сложная штука, — резюмировал Лоза.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова не исключает, что может уйти в политику после того, как реализует планы на телевидении, сцене и в музыке. Поющая ведущая призналась, что у неё большие планы на будущее.