Чеботина раскрыла особенное качество Бузовой Люся Чеботина: Ольга Бузова очень искренняя

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Люся Чеботина

Особенным качеством певицы Ольги Бузовой является ее искренность, она все делает от души, заявила ее коллега Люся Чеботина корреспонденту NEWS.ru. Исполнительница отметила, что не смотрела реалити-шоу «Дом-2», так как была еще маленькой.

Оля работает от души и дружит вопреки, в этом мы с ней похожи. Она на 100% отдается работе и людям. У нее в жизни не бывает случайных людей, если она дружит, то дружит до конца. Это ее суперспособность, — поделилась Чеботина.

Ольга Бузова занимает в отечественном шоу-бизнесе особое место, выразила мнение ранее ведущая авторского шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова. У нее нет камня за пазухой, она абсолютно не интриганка, отметила Жигалова.

Также Алена Жигалова прокомментировала слова Полины Гагариной, заявившей, что Ольга Бузова не является певицей. Жигалова указала, что есть много певцов, которые берут не сильным вокалом, а хитами или манерой поведения. Она посоветовала Гагариной «не совать нос» и сидеть в жюри шоу «Голос».

Телеведущая раскрыла и главный секрет успешности Ольги Бузовой. По ее мнению, он состоит в работоспособности, десятой частью которой не обладают отечественные звезды шоу-бизнеса. Жигалова назвала Бузову трудовой пчелкой, которая переходит из проекта в проект, и ее ничто не смущает.