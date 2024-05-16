«Нет камня за пазухой»: Алена Жигалова оценила характер Бузовой Жигалова считает, что Бузова занимает в отечественном шоу-бизнесе особое место

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Алена Жигалова

Ольга Бузова занимает в отечественном шоу-бизнесе особое место, заявила ведущая авторского шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова корреспонденту NEWS.ru. У нее нет камня за пазухой, она абсолютно не интриганка, отметила Жигалова.

Это легкий и позитивный человек, всегда с открытой душой и сердцем. Если она с кем-то ругается, то делает это открыто, в лоб говорит. Я не помню, чтобы Ольга Бузова давала комментарии на чей-то счет и кого-то оценивала. Она просто идет и делает свое дело, я таких уважаю, — подчеркнула телеведущая.

Ранее Алена Жигалова прокомментировала слова Полины Гагариной, заявившей, что Ольга Бузова не является певицей. Жигалова указала, что есть много певцов, которые берут не сильным вокалом, а хитами или манерой поведения. Она посоветовала Гагариной «не совать нос» и сидеть в жюри шоу «Голос».

Телеведущая также раскрыла главный секрет успешности Ольги Бузовой. По ее мнению, он состоит в работоспособности, десятой частью которой не обладают отечественные звезды шоу-бизнеса. Жигалова назвала Бузову трудовой пчелкой, которая переходит из проекта в проект, и ее ничто не смущает.

Ольга Бузова на мероприятии, приуроченном к 20-летию ее карьеры на ТВ, на вопрос, занято ли сердце, призналась, что уже не одна. По словам звезды, теперь она не чувствует себя одинокой или грустной. Однако имя своего избранника Бузова называть не стала. При этом артистка добавила, что «лучше быть одной, чем с кем попало».