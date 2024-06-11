«Время истины пришло»: Лель призвала землян открыть сердца для инопланетян Катя Лель: землянам нужно открыть сердца для инопланетных цивилизаций

Фото: NEWS.ru

Катя Лель

Певица Катя Лель на тематическом гала-ужине в ресторане Madison рассказала, что сейчас особенно остро ощущает связь с внеземными цивилизациями. По ее словам, «пришло время истины». Знаменитость уверена, что сейчас настал тот момент, когда земляне должны открыть свои сердца и позволить себе впустить любовь инопланетных существ, передает корреспондент NEWS.ru.

Наконец-то время пришло, чтобы люди задумались, что мы не одни в домике, что нас окружают разные цивилизации. Время истины пришло. Они хотят донести, что «мы рядом, мы здесь». Надо раскрывать свое сознание, чтобы без страха позволить себе впустить новую информацию. Это не опасно, поверьте. Как только мы откроем свои сердца, а они этого ждут, и позволим себе впустить эту любовь, тогда они прибудут, — рассказала Лель.

Ранее певица призналась, что ей удалось отказаться от кофе на два месяца. Она заявила, что аскеза очень дисциплинирует.

Также Лель отметила, что пока вообще не готова уходить в монастырь. Исполнительница добавила, что ей есть чем заняться. Кроме того, артистка прокомментировала случаи, когда знаменитости уходят в закрытые учреждения, в том числе в монастыри или рехабы. По ее мнению, если человек в этом нуждается, то это его выбор.