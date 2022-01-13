Врачи подтвердили деменцию у актёра Куравлёва

Директор Гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина сообщила NEWS.ru, что по словам главврача дома престарелых, 85-летний актёр Леонид Куравлёв страдает деменцией. По этой причине сын и дочь ранее поместили его в пансионат. Артист там находился полгода и уже не очень хорошо ходил.

Только что закончилась запись передачи на Первом канале («Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым), на которой я впервые узнала, что Куравлёв страдал деменцией. Об этом сообщила главврач дома престарелых. Поэтому сын и дочь поселили его в пансионат. Оказывается — я не знала, — он находился в пансионате полгода, страдал деменцией и не очень хорошо ходил уже, — рассказала Гущина.

По словам Гущиной, как объяснил врач, возможно, это связано было с тем, что Куравлёв старался больше лежать и началась анемия ног.

Вчера прошла операция вечером, но я не знаю подробностей, — отметила она.

Ранее стало известно, что Куравлёв находится в четвёртой реанимации городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. У него диагностирована вирусная пневмония. Артист дышит при помощи кислородной маски.

Также у него диагностировано тяжёлое поражение головного мозга, есть проблемы с речью и памятью. Из-за нарушения функций глотания Куравлёву сделали экстренную операцию на желудке. Медики не дают никаких прогнозов, но состояние актёра вызывает у них большие опасения.

Ранее в СМИ появилась информация, что Куравлёв до этого жил в частном заведении под названием «Идиллия» в Москве. Туда его поместили дети, которые долго искали учреждение с хорошим уходом, современным оборудованием и реабилитологами.

После смерти супруги в 2012 году Куравлёв впал в депрессию, замкнулся в себе и оборвал связи с внешним миром. Сын и дочь обратились к специалистам.