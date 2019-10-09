Американскую певицу Майли Сайрус экстренно доставили в больницу. Причина госпитализации — осложнения на фоне тонзиллита.
Несмотря на болезнь, девушка выглядит вполне жизнерадостно. В клинику приехал её бойфренд — Коди Симпсон — и осыпал её цветами и поддержал возлюбленную песнями под гитару, пишет «
Исполнительница хочет как можно скорее выписаться, чтобы успеть на благотворительный вечер Gorillapalooza в поддержку исчезающих видов горилл. Светский раут состоится в Hollywood Palladium. Медики изо всех сил стараются поставить звёздную пациентку на ноги, чтобы она смогла принять участие в мероприятии.
Ранее News.ru сообщал, что Майли Сайрус
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