Майли Сайрус Майли Сайрус Фото: mileycyrus/instagram.com

Американскую певицу Майли Сайрус экстренно доставили в больницу. Причина госпитализации — осложнения на фоне тонзиллита.

Несмотря на болезнь, девушка выглядит вполне жизнерадостно. В клинику приехал её бойфренд — Коди Симпсон — и осыпал её цветами и поддержал возлюбленную песнями под гитару, пишет «Свободная Пресса».

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Beanie takes Powell

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Исполнительница хочет как можно скорее выписаться, чтобы успеть на благотворительный вечер Gorillapalooza в поддержку исчезающих видов горилл. Светский раут состоится в Hollywood Palladium. Медики изо всех сил стараются поставить звёздную пациентку на ноги, чтобы она смогла принять участие в мероприятии.

Ранее News.ru сообщал, что Майли Сайрус бросила свою девушку Кейтлин Картер, ради которой рассталась с мужем, актёром Лиамом Хемсвортом.

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