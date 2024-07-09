Возвращение на экран, гнев Элджея, «правильный контент»: где сейчас Ивлеева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева сообщила, что вернулась к работе над одним из сериалов. Что об этом известно, как живет Ивлеева после скандальной «голой» вечеринки?

Вернется ли Ивлеева на экраны с новой ролью

В конце прошлого года Ивлеева провела скандальную вечеринку, после которой ее участников начали вырезать из различных телешоу, а концерты один за другим отменялись. В последнее время дела Ивлеевой начали налаживаться. Она открыла собственный ресторан и, как оказалось, вернулась к работе над одним из сериалов. Блогер опубликовала в своих соцсетях видео, на котором она озвучивает своего героя.

«Всем привет, дорогие друзья. Хотела поделиться абсолютно бесполезной информацией. Я сейчас была на озвучивании некоторых сцен из проекта, из сериала, в котором я принимала участие в прошлом году. И, конечно, я там совершенно другой человек. Ну, начиная от волос, заканчивая какими-то весовыми характеристиками, но это не хорошо и не плохо. Я тогда чувствовала себя уверенно, но просто это забавно с разницей в семь месяцев видеть себя вообще другую... Озвучивать вообще другого человека. Это было прикольно, надеюсь, и верю, что в скором времени вы увидите эти прекрасные, чудесные кино и сериалы», — заявила Ивлеева.

Пользователи Сети заметили, что блогер не только сменила имидж, но и локации для путешествия. Если раньше она много отдыхала за границей, то сейчас путешествует по России. 33-летняя телеведущая отправилась в путешествие по святым местам России вместе со своей мамой. Они побывали в Суздале, Ростове Великом и Костроме. Телеведущая поделилась живыми, теплыми и «настоящими» фотографиями из этой поездки, отметив, что они сделаны без фотошопа и фильтров.

«Продолжает радовать „правильным“ контентом», — пишут комментаторы.

Почему вопрос об Ивлеевой вывел из себя Элджея

Рэпер Элджей ударил корреспондента SHOT после вопроса о долгах своей бывшей жены Анастасии Ивлеевой перед ФНС. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видео журналист поинтересовался, обращалась ли Ивлеева за финансовой помощью к рэперу. В ответ музыкант с улыбкой спросил, не помочь ли деньгами корреспонденту, а потом рукой попытался выбить телефон корреспондента.

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Москве, незадолго до этого рэпер дал концерт в столице. После общения с прессой Элджей сел в поезд, следующий до Санкт-Петербурга.

Есть ли долги у Ивлеевой

В июне SHOT сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Ивлеевой. По данным канала, причиной стала задолженность блогера перед налоговой, которая превысила сумму в 11,3 млн рублей.

Как отмечает SHOT, счета Ивлеевой заморозили 14 июня. Канал утверждает, что на данный момент она задолжала сумму в размере 11 352 875 рублей.

Адвокат Сергей Жорин рассказал NEWS.ru, что Ивлеева может попытаться обжаловать наложение ареста на счета, погасить задолженность или оспорить ее размер. Эксперт подчеркнул, что, если неправомерность ареста будет доказана, его могут снять. При этом он предупредил: при таком сценарии существуют определенные риски.

«Вариантов может быть несколько. Первый вариант: юристы Ивлеевой могут обжаловать наложение ареста на счета. Если они докажут неправомерность, этот арест могут снять. Второй вариант: погасить задолженность. Третий вариант: обжаловать размер задолженности, доказать начисление задолженности незаконным. Здесь существует определенный риск», — пояснил Жорин.

Адвокат отметил, что сейчас все моменты с налогами достаточно рискованные. Он уточнил, что от неуплаты налогов до уклонения всего один шаг. По словам эксперта, первое влечет за собой блокировку счетов, а второе — «блокировку самого человека».

«В настоящее время все моменты с налогами достаточно рискованные, потому что от неуплаты налогов до уклонения от уплаты налогов один шаг. Налоговая задолженность, не связанная с уголовными претензиями, влечет блокировку счета, а если связана, то влечет „блокировку самого человека“. Поэтому ситуация не самая лучшая, но желаю Анастасии благополучно разобраться», — заключил Жорин.

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