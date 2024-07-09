Награда от Путина, поддержка СВО, личная жизнь: куда пропала Анита Цой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В понедельник, 8 июля, певица Анита Цой получила награду от президента России Владимира Путина. Что об этом известно, как сейчас живет артистка?

Что за награду получила Анита Цой

Владимир Путин наградил певицу Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Указ о награждении государственными наградами под номером № 573 опубликовали на сайте Кремля.

«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ первой степени генерального директора общества с ограниченной ответственностью „Галерея Мастер“, город Москва Цой Аниту Сергеевну», — сказано в документе.

Анита Цой продолжает творческую деятельность. Помимо этого, она занимается преподаванием: в сентябре 2022 года певица возглавила кафедру «Креативных индустрий﻿» в Донском техническом университете. Своей второй страстью после музыки Цой называет кулинарию.

В этом году артистка также приняла участие в шоу «Маска». Она вышла на сцену в образе Хомяка.

«После снятия маски и в процессе всего шоу мне было приятно слышать самые высокие отзывы от Филиппа Киркорова о моем участии в проекте», — говорила Цой.

Она признавалась, что хотела дойти до финала, но ей сложно было маскировать свой уникальный голос.

Что Анита Цой говорила про спецоперацию

Анита Цой поддерживает действия российских властей. В 2022 году она выступила перед мобилизованными бойцами в Казани. Помимо этого, исполнительница неоднократно принимала участие в мероприятиях для медицинских работников, военнослужащих и жителей Луганска и Донецка. Также она выступала на благотворительных концертах «Герои нашего времени» в Челябинске, Сочи, Кургане, Омске, Тюмени и Екатеринбурге.

Летом этого года Цой встретилась с участниками спецоперации в Дмитровском военном госпитале. Артистка дала концерт в учреждении и пообщалась с бойцами.

«Это оказался один из самых душевных, сильных и ярких вечеров за последние полгода. Было приятно, что наши ребята пришли в зал, хотя им было сложно передвигаться. Они поддерживали друг друга. Мы с ними поговорили по душам, они с упоением слушали. В их глазах были слезы радости и горести. После концерта ко мне подошла одна женщина, супруга военного, и пригласила меня в первый корпус — посетить лежачих бойцов. Я там провела полтора часа и многое для себя открыла. Узнала, как в бою закаляются мобилизованные ребята, как справляются с первыми трудностями», — рассказывала Цой «Абзацу».

Что известно о личной жизни Аниты Цой

Анита Цой (девичья фамилия — Ким) вышла замуж в 19 лет. Ее избранником стал бизнесмен Сергей Цой.

Артистка признавалась, что ее практически насильно заставили выйти замуж за Сергея, который на тот момент окончил факультет журналистики Ростовского университета. Пара познакомилась на курсах корейского языка.

Мама будущей певицы считала, что Сергей хорошо подходит ее дочери, поскольку он перспективный. Она оказалась права — спустя два года мужчина стал пресс-секретарем Юрия Лужкова, который тогда был мэром Москвы.

Поначалу союз бизнесмена и исполнительницы был браком по расчету. Цой признавалась, что первое время подталкивала мужа к решению о разводе — она постоянно специально ссорилась с ним и показывала непростой характер. Однако мужчина терпел ее выходки и окружал вниманием и заботой. В итоге Цой поняла, что действительно любит супруга.

В 1992 году у пары родился сын Сергей. После этого артистка располнела до 105 килограммов. Это не устраивало мужа, и в их отношениях начались проблемы.

«Я лила слезы у подруги и мамы, но с годами поняла, что он поступил правильно. Я решила похудеть. Муж увидел мои старания. Он вернулся в семью, и все стало хорошо», — признавалась Цой.

Летом 2020 года супруги отпраздновали 30-летнюю годовщину свадьбы.

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