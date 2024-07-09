Звонок Пугачевой, клинические смерти: как Кушанашвили борется с раком

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, у которого диагностировали онкологию, сообщил в своем Telegram-канале, что многие звезды шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву, регулярно звонят ему в больницу. Что известно о лечении шоумена, как он себя чувствует?

Что известно о звонке Пугачевой Кушанашвили

По словам шоумена, Алла Пугачева и другие артисты связываются с ним, чтобы поддержать его.

«Я знаю, как вас пугает слово онкология. И мне страшно. Но у меня есть <...> ежедневно звонящие мне Николай Басков, Владимир Сычев, Павлиашвили, Теона Контридзе, Валерий Меладзе <...>, Алла Пугачева, которая интересуется, как у меня дела», — отметил Кушанашвили.

Ранее племянница попавшего в больницу шоумена Луиза рассказала, что певцы Сосо Павлиашвили и Валерий Меладзе активно помогают ее родственнику. По словам девушки, исполнитель Николай Басков также нашел для ее дяди врачей и помог большой суммой денег.

Что известно о самочувствии Кушанашвили

5 июля Кушанашвили опубликовал видео из больничной палаты. Он признался, что безалаберно относился к своему здоровью, поэтому теперь вынужден терпеть все происходящее. По словам артиста, он жалеет, что тратил время на недостойные вещи.

«Смотрите, к чему приводит безалаберное отношение к своему здоровью. 06:00. С чего я начал день? С прогулки в больничном коридоре. <...> Я должен терпеть, а можно было не терпеть, если бы я, самый умный парень на земле, время от времени не проводил время глупо», — заявил телеведущий.

Телеведущий признался, что вспоминает с отвращением беззаботно потраченные дни. По его словам, теперь он с воодушевлением думает о простой питьевой воде и о том, чтобы скрыться от публики.

В тот же день Telegram-канал SHOT сообщил, что Отара Кушанашвили переводят в столичный НМИЦ онкологии им. Блохина, где его лечение будет контролировать главный онколог Минздрава России Иван Стилиди. По данным канала, деньги на лечение ему собирали звезды отечественного шоу-бизнеса, в том числе уехавший из РФ Валерий Меладзе.

Как стало известно каналу, сейчас врачи с помощью капельниц поднимают уровень белка в крови шоумена, чтобы подготовить его к операции по онкологии, процедура займет около 20 дней. Авторы SHOT утверждают, что только после этого журналист отправится в московский онкоцентр на Каширском шоссе.

Кушанашвили делился, что сейчас «проживет самый уникальный опыт постижения человеком своей сути». Он добавил, что успел пережить две клинических смерти и тяжелейшую реанимацию.

Также Отар Кушанашвили публиковал фото после перенесенных двух операций. Шоумен отметил, что за три дня ему поставили 729 капельниц, и добавил, что с сокрушительным успехом выигрывает битву по восстановлению голоса.

«729 за три дня капельниц под песню „Ну, впереди вся осень, ты мне нужен очень, и я тебе нужна, я тебе нужна“», — подписал он фото.

Когда у Кушанашвили обнаружили рак

О том, что у Кушанашвили обнаружили рак, стало известно 20 июня. Друг шоумена музыкальный критик Владимир Полупанов сообщил, что сразу после установления диагноза телеведущего повезли на операцию. Как сообщали СМИ, журналист обратился к врачам из-за боли в животе.

«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идет операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится», — написал Полупанов.

Уже 24 июня жена шоумена Ольга сообщила, что он частично находится в сознании. По словам женщины, 53-летнего журналиста уже вывели из медикаментозной комы. Супруга также отметила, что состояние Кушанашвили стабильно, его давление выровнялось.

«Вышли из больницы. Отар частично в сознании. Состояние стабильно. Больше пока ничего не могу сказать», — рассказала Ольга.

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