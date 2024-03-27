Возлюбленная актера Селиванова пожаловалась на экс-супруга Возлюбленная Владимира Селиванова заявила об отсутствии помощи от бывшего мужа

Фото: Социальные сети

Александра Калмыкова

Возлюбленная актера Владимира Селиванова блогер Александра Калмыкова рассказала, что ее бывший муж ей совсем не помогает. Деталями своей личной жизни она поделилась со своими подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

По ее словам, экс-супруг не принимает никакого участия в жизни пятилетнего сына Дани и четырехлетней дочери Сони. Он не платит алименты и не проводит с детьми время.

Совершенно не участвует. Алименты ни за один месяц не заплатил. Он даже не знает, чем дети увлекаются, на какие занятия ходят. Возможно, теперь знает, если читает мой блог, — рассказала девушка.

Она также добавила, что последний раз общалась с бывшим возлюбленным в январе. Новая любовь двушки Владимир Селиванов же наоборот проводит с ее детьми много времени. Вскоре у пары появится совместный ребенок. Девушка сообщила о своей беременности в октябре минувшего года.

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