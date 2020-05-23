Воры вынесли из парижского дома Лены Лениной все продукты

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Певица Татьяна Буланова рассказала, что проблемы со здоровьем, из-за которых ей пришлось провести несколько недель в больнице, отступили. Сейчас она чувствует себя хорошо, и в её организме не произошло никаких необратимых изменений.

В интервью KP.RU Буланова отметила, что не делала никаких упражнений для своего восстановления. Единственная корректива, которую певица внесла в свой образ жизни, — это полный отказ от алкоголя. Спортом не...