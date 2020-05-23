Шоу-бизнес

Воры вынесли из парижского дома Лены Лениной все продукты

00:50, 24 мая 2020
Лена Ленина Лена Ленина Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press

Российская и французская писательница Лена Ленина не сразу заметила, что неизвестные обчистили её холодильник. Случилось это, пока она спала на втором этаже своего дома в Париже.

О необычной краже сообщил певец Прохор Шаляпин на своей странице в Instagram.

Золота и денег не взяли — видимо, не нашли (умные люди всё в банке хранят), зато вынесли все продукты! — говорится в его сообщении.

Шаляпин добавил, что воры утащили из дома даже мешок с яблоками.

Ранее NEWS.ru сообщал, что четверо неизвестных ограбили бездомного в Москве, угрожая ему ножом. У 33-летнего мужчины без определённого места жительства забрали почти 18 тыс. рублей и телефон сотовой связи с беспроводными наушниками. Мужчина обратился в полицию.

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