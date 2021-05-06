Волочкова ужаснула поклонников необычайной худобой

https://static.news.ru/photo/230d457a-aee7-11eb-b1a8-96000091f725_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Волочкова привела в ужас поклонников, продемонстрировав фигуру в купальнике-монокини. Балерина позировала под крышей своего бунгало на Мальдивах, спрятавшись под крышей от дождя.

Артистка старается запечатлеть каждый момент своего отпуска на райском острове, куда, по её словам, они прилетела после примирения с загадочным бойфрендом по имени Олег. И даже дождь она использовала как повод вновь отметиться в микроблоге.

На этот раз Волочкова не стала закрывать комментарии, как это делает обычно, и на неё посыпался град вопросов относительно необычайной худобы. «Настя, ты сильно похудела», «Настя, вы очень увлеклись похудением, на этом фото вы старушка», «Талии нет», «Настя, хватит худеть», «Устрашающая худоба. На уровне дистрофии. Вам нужна помощь», «Плечи как у мужчины, а попы нет», пишут в комментариях пользователи.

На этот раз Волочкова снизошла до общения с подписчиками и на вопрос, что она ест, ответила: «Я практически ничего не ем. Но тут на Мальдивах Олег заставляет. Шпинат, сашими, бульончики и много лимона».

Как сообщалось ранее, дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна ответила на оскорбления, которые регулярно получает от хейтеров. Недавно 15-летняя Ариадна показал переписку с незнакомцем, который назвал её убогой и уродливой, а также заявил, что у неё кривые зубы, маленькие глаза и неправильный нос.