https://static.news.ru/photo/8e075c46-a8e3-11e9-9aa0-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова покинула Россию накануне Нового года. Она опубликовала в Интернете фотографию возле аэропорта Домодедово.

Женщина предложила подписчикам своего Instagram угадать конечную точку своего маршрута.

Спрячусь от вас, но буду сообщать об этом невероятном путешествии в райское место, — написала она.

Позднее она разместила на той же странице несколько фотографий с геотегом из Таиланда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Волочкова покорила поклонников неожиданным образом. Артистка опубликовала своё фото в строгом костюме, с минимумом макияжа и элегантной причёской.