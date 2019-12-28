Балерина Анастасия Волочкова покинула Россию накануне Нового года. Она опубликовала в Интернете фотографию возле аэропорта Домодедово.
Женщина
Спрячусь от вас, но буду сообщать об этом невероятном путешествии в райское место, — написала она.
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А теперь на отдых, который я заслужила! Отгадайте, в какой край.... Меня ожидают невероятные и самые неожиданные приключения! И в том числе необитаемый остров! Спрячусь от вас, но буду сообщать об этом невероятном путешествии в райское место.. Ещё не улетев, хочу поблагодарить добрых женщин, которые оперативно помогли все организовать! Ведь еще позавчера я была на сцене, на которой окажусь вновь 1 февраля. Культурный Центр Зеленоград. За два дня разлетелись пригласительные на мой спектакль! И за два дня были найдены Авиа билеты, Виллы, яхты, чтобы меня спрятать! Лена @elenaemettss , Ася @asya_siesta , Екатерина @dme.aero Вы лучшие! А где я находиться буду, у вас есть время разгадать.. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод
Позднее она разместила на той же странице несколько фотографий с геотегом из Таиланда.
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Дорогие мои, я только сегодня прилетела на Пхукет. Столько всего успела! Почти не спала в полёте. Живу я на частной вилле квартала, который спешили создать и сдать специально к моему приезду! @hideaway_lake Спасибо! Все именно так, как я и хотела! Высокие потолки, три спальни, бассейн, роскошный вид! Уединение, но в то же время, это самый элитный район острова. А вот и очередной букет от человека, который нашёл меня и здесь.. Кстати, я первый житель этого комплекса! Девелопер, согласно традициям, чтобы принести удачу в дом, предоставил право первенства гостя-мне. Таким образом , я стала первой кошечкой, переступившей порог этого нового комплекса. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море
Ранее NEWS.ru сообщал, что Волочкова покорила поклонников неожиданным образом. Артистка опубликовала своё фото в строгом костюме, с минимумом макияжа и элегантной причёской.
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