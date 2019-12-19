Балерина Анастасия Волочкова покорила поклонников неожиданным образом. Артистка опубликовала своё фото в строгом костюме, минимумом макияжа и элегантной причёской.
Фанаты осыпали звезду комплиментами, единогласно признав, что Волочковой идёт образ «стильной и дорогой» женщины. Некоторые и вовсе не узнали балерину, спрашивая её о личности на фото.
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Я иногда думаю о том, по какой причине некоторые люди считают возможным столь неистово выплескивать свою злобу и желчь, оскорбления, ложь, негатив и ненависть по отношению к человеку, с которым они лично даже незнакомы... Причин несколько: прежде всего зависть.., неудовлетворенность жизнью, ущербность, безделие, неимение того, что заслужено и достигнуто другими личностями, недолюбленность, отсутствие самореализации, воспитания и, конечно, Любви! И вместо того, чтобы заняться своей жизнью и стараться ее изменить ее к лучшему, они осуждают состоявшихся личностей и изрыгают свою желчь бессовестно и бестактно Это их выбор, ведущий вникуда... Жаль таких бедолаг, если честно... Но мне повезло в том, что в моей жизни в разы больше любящих и уважающих меня людей. Моих зрителей, детей и особенно тех людей, которые встречают меня лично. Абсолютно все говорят мне, что в жизни я совершенно другой человек, нежели образ, созданный толпой недоброжелателей и СМИ. И любят меня за мою искренность и умение оставаться доброй, открытой и настоящей. А я люблю всех и желаю всем истинных благ. И помните, что только доброта, правда, любовь, милосердие, человечность приводят к счастью Излучая свет и тепло, мы освещаем планету и душа становится богатой и наполненной. Фото @studio_lenina555 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод
«Здесь вы прямо взрослая и очень красивая женщина», — написали одни поклонники. «Анастасия! Как вам идет этот образ, стиль!» — восхищались другие. Многие отметили, что это очень «красивая и скромная фотография».
Ранее NEWS.ru сообщал, что известный актёр Станислав Садальский в очередной раз высмеял балерину Анастасию Волочкову, сравнив её с легендарной танцовщицей Майей Плисецкой. На это незамедлительно отреагировали подписчики звезды. Большинство комментаторов отметили, что нельзя сравнивать Плисецкую и Волочкову, так как последняя больше внимания уделяет скандалам, а не танцам.
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