https://static.news.ru/photo/1948584e-22c1-11ea-bfe6-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Балерина Анастасия Волочкова покорила поклонников неожиданным образом. Артистка опубликовала своё фото в строгом костюме, минимумом макияжа и элегантной причёской.

Фанаты осыпали звезду комплиментами, единогласно признав, что Волочковой идёт образ «стильной и дорогой» женщины. Некоторые и вовсе не узнали балерину, спрашивая её о личности на фото.

«Здесь вы прямо взрослая и очень красивая женщина», — написали одни поклонники. «Анастасия! Как вам идет этот образ, стиль!» — восхищались другие. Многие отметили, что это очень «красивая и скромная фотография».

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный актёр Станислав Садальский в очередной раз высмеял балерину Анастасию Волочкову, сравнив её с легендарной танцовщицей Майей Плисецкой. На это незамедлительно отреагировали подписчики звезды. Большинство комментаторов отметили, что нельзя сравнивать Плисецкую и Волочкову, так как последняя больше внимания уделяет скандалам, а не танцам.