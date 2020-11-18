Волочкова рассказала, зачем постоянно показывает шпагаты

Анастасия Волочкова объяснила подписчикам, зачем регулярно выкладывает фото и видео своего шпагата. Свой пост она сопроводила снимком в знаменитой позе.
На фотографии балерина позирует в откровенном купальнике на песчаном пляже.
Мой утренний мальдивский шпагат. Я очень дорожу этим элементом моей профессии, потому что растяжка досталась мне огромным многолетним трудом, — рассказала она.
Звезда подчеркнула, что теперь «шпагат Волочковой» гармонично и грациозно вписывается в различные ситуации.
По словам балерины, отправиться на Мальдивы её вынудила промозглая погода в России. За последние 10 лет она побывала в Южной Азии примерно 17 раз,
Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова опубликовала фото с отдыха на Мальдивах. Балерина устроила себе «замечательное романтическое путешествие». В поездке, судя по фото в сторис, артистку сопровождает неведомый избранник.