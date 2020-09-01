Волочкова призналась, что отдыхает в Турции с «реальным» возлюбленным

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Новый сезон телешоу «Орёл и Решка» вместе с Региной Тодоренко будет вести шоумен Тимур Родригез. Они отправятся в путешествия по России.

"Орёл и Решка" — это третий или четвёртый проект в моей карьере, связанный с путешествиями. И здесь мой опыт множится на опыт Регины. Меня не напугать легендами про тараканов, жуков...