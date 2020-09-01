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Волочкова призналась, что отдыхает в Турции с «реальным» возлюбленным

18:32, 01 сентября 2020
Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: volochkova_art/instagram.com

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что отдыхает на фешенебельном турецком курорте с реальным, а не вымышленным мужчиной. Для «злопыхателей» она записала видеоролик, в котором рассказала об их отпускной гармонии, но имени возлюбленного так и не назвала.

Отдыхаю я здесь конечно не одна, а с любимым человеком. В гармонии, радости и счастье. У меня всё хорошо. И любимый человек не вымышленный, а реальный. Сейчас отдыхаю по полной в красивом месте в любви и романтике, — поделилась в Instagram Волочкова.

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Как писал NEWS.ru, ранее Волочкова выложила в соцсеть снимок, на котором она растянулась в поперечном шпагате в гамаке, как бы измеряя его длину ногами. Для отдыха знаменитость выбрала Анталью. По её словам, они с женихом решили отправиться в свадебное путешествие перед бракосочетанием. Что касается самой церемонии бракосочетания, то она пройдёт в октябре. О предстоящем торжестве балерина говорит уже более полугода, однако ни разу не показывала своего избранника.

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